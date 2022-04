Abertas audições para papel de Kate Middleton na série "The Crown"

Podem participar nas audições atores entre os 16 e os 21 anos de idade que sejam "parecidos fisicamente" com a duquesa de Cambridge.





"The Crown", baseada na vida da família real britânica, está à procura de uma atriz para assumir o papel de Kate Middleton, naquela que será a sexta e última temporada da série.

A história irá ser desenvolvida até ao início do relação do princípe William com Kate, tal como já tinha sido apurado pela imprensa internacional. Recode-se que os dois se conheceram quando ainda andavam na universidade.

