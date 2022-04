Costa de Caparica sem abastecimento de água após rutura em conduta

“Equipa de operacionais dos SMAS está no local a proceder à reparação, mas pela complexidade ainda se prevê demorada”.





Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada informaram, esta quinta-feira, que uma rutura “de grande dimensão” na conduta principal de abastecimento de água à Costa de Caparica.

“A equipa de operacionais dos SMAS já está no local a proceder à reparação, mas pela complexidade ainda se prevê demorada”, lê-se no comunicado publicado no site daquela entidade.

"Procuraremos restabelecer o abastecimento de água, o mais rapidamente possível", garantiram ainda, lamentando o incómodo causado.

No Facebbok já foram partilhadas fotografias da inundação causada pela rutura.