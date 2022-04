Cientistas acreditam ter encontrado fóssil de dinossauro que morreu no dia do asteróide que os aniquilou

Para além da descoberta do fóssil, a equipa conseguiu encontrar restos de peixes que respiraram detritos do impacto do ataque dos asteróides.





Cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, acreditam ter descoberto um fóssil de um dinossauro em Tanis, Dakota do Norte, EUA, que poderá ter morrido no dia em que o asteróide os extinguiu.

A perna fossilizada, que está perfeitamente preservada, ainda contém restos de pele, o que ajuda a precisar o exato momento em que o asteróide provocou a extinção dos dinossauros, que aconteceu há cerca de 66 milhões de anos, devido à presença de detritos do impacto no corpo, explicam os cientistas.

"É absolutamente louco", disse Phillip Manning, professor de história natural na Universidade de Manchester, à BBC Radio, citada pelo The Guardian. "A resolução temporal que podemos alcançar neste local está para além dos nossos sonhos mais selvagens... Isto realmente não deveria existir e é absolutamente lindo. Nunca sonhei, em toda a minha carreira, que conseguiria olhar para algo a) tão limitado no tempo; e b) tão belo, e também conta uma história tão maravilhosa", confessou.

A escavação foi filmada para um documentário da BBC Dinossauros, "The Final Day with Sir David Attenborough" ( O Dia Final com David Attenborough), no qual a emissora irá rever as descobertas. "Quando David olhou para a perna, sorriu e disse 'aquele é um fóssil impossível'. E eu concordei", disse o professor.

Para além da descoberta do fóssil, a equipa conseguiu encontrar restos de peixes que respiraram detritos do impacto dos asteróides.