Sporting vence Tondela por 3-1

O Sporting venceu fora o Tondela por 3-1, este sábado, em jogo da 29.ª jornada da I Liga.

Os leões adiantaram-se no marcador aos 29 minutos, com um golo Gonçalo Inácio, minutos depois, aos 33’, Sarabia fazia o 2-0.

Na segunda parte, aos 69’, o Sporting faz um 3-0 com mais um golo de Sarabia, marcado de penálti. O Tondela, no entanto, conseguiu reduzir a vantagem dos leões, com um golo de Manu Hernando aos 71.

Com esta vitória, a quinta consecutiva, o Sporting soma assim três pontos, ficando com 73, a três do FC Porto, que joga em Guimarães este domingo.