Uma portuguesa entre os bilionários de 2022

Maria Fernanda Amorim (e família) é a única portuguesa a figurar a lista dos bilionários da revista Forbes. Viúva do empresário Américo Amorim aparece em 601º lugar com uma fortuna de cerca de 4 mil milhões de euros.





O pódio dos mais ricos do mundo

O multimilionário Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, subiu pela primeira vez ao primeiro lugar dos mais ricos do mundo na lista da Forbes de 2022, com uma fortuna calculada em 219 mil milhões de dólares (quase 200 mil milhões de euros).

O empresário, nascido na África do Sul, tem sido notícia nos últimos dias por ter adquirido uma participação de 9,2% no Twitter. Já no segundo posto pode ser encontrado o também norte-americano Jeff Bezos – que ocupava até então o topo da lista –, presidente executivo da Amazon com uma fortuna estimada em 171 mil milhões de dólares. A fechar o pódio surge o francês Bernard Arnault e família, empresário da indústria da moda e retalho (158 mil milhões de dólares).

Bill Gates e Warren Buffett fecham top-5

Com uma diferença de 29 mil milhões para o último lugar do pódio, Bill Gates, fundador da Microsoft (129 mil milhões de dólares) surge na quarta posição, à frente do investidor Warren Buffett (118 mil milhões de dólares), que fecha o top-5 da Forbes. Com fortunas na ordem dos 100 mil milhões de euros podem também ser encontrados Larry Page, acionista e antigo CEO da Alphabet (111 mil milhões de dólares), Sergey Brin, acionista e antigo presidente da Alphabet (107 mil milhões de dólares) e Larry Ellison, CTO e co-fundador da Oracle (106 mil milhões de dólares), que ocupam o sexto, sétimo e oitavo lugares deste ranking, respetivamente.

A fechar o top-10 e as exceções

Steve Palmer, ex-CEO da Microsoft de 2000 a 2014, ocupa o 9.º lugar do top-10, à frente de Mukesh Ambani, o empresário indiano com negócios nas energias fósseis, telecomunicações e retalho. Mukesh Ambani e o francês Bernard Arnault são assim os únicos dois homens que não têm nacionalidade norte-americana a figurar na lista. Com exceção de Jeff Bezos, todas as figuras viram a sua fortuna aumentar de valor em relação a 2021.

Os mais ricos na indústria da música

Rihanna, Kanye West e Jay-Z também marcam presença na lista, embora com valores muito abaixo deste top-10 e até da única portuguesa a figurar no ranking. A cantora das Barbados, que ocupa a 1729ª posição na lista da Forbes, juntou-se recentemente ao clube dos bilionários, graças à sua linha de produtos de cosmética, a Fenty Beauty, e à sua marca de lingerie, a Savage X Fenty. A artista musical mais rica do mundo tem uma fortuna calculada em 1,5 mil milhões de euros. Kanye West aparece ainda antes – 1513ª posição (1,8 mil milhões de euros); enquanto Jay-Z surge na 2076ª posição (1,2 mil milhões de euros).

Maria Fernanda Amorim na lista

Maria Fernanda Amorim, viúva do empresário Américo Amorim, aparece em 601º lugar e é a única portuguesa a integrar a lista dos bilionários de 2022 da Forbes, com uma fortuna de cerca de 4 mil milhões de euros. Já o CEO da Farfetch (plataforma online de moda de luxo), José Neves, deixa de integrar o ranking, após ter ocupado o 1249º lugar no ano passado. Américo Amorim, que morreu em julho de 2017, passou seis décadas ao leme da empresa da família, a Corticeira Amorim (fundada pelo seu avô em 1870), e investiu também na Galp Energia e na banca. O maior ativo de Maria Fernanda Amorim é a posição de 18,337% na Galp, que tem nos comandos do conselho de administração a sua filha mais velha, Paula.