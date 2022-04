Bombeiros. Liga dá 15 dias ao Governo para apresentar medidas

As propostas da LBP incluem medidas equivalentes aos transportes públicos, acesso ao gasóleo verde e a assinatura do despacho acordado entre a Liga e o Ministério da Saúde em novembro de 2021 para o transporte não urgente de doentes, que revia a tabela de 2012.





A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) deu ao Governo um prazo máximo de 15 dias para apresentar medidas que mitiguem o impacto do aumento do preço dos combustíveis no orçamento das corporações.

Já em entrevista ao Nascer do SOL, António Nunes disse que “o Governo está a tomar e bem decisões sobre a mitigação destas questões do combustível. Não há razão nenhuma para que não aconteça”, mas deixou um alerta: “Precisamos é que haja uma consciencialização coletiva das entidades que prestam socorro em Portugal que temos de fazer uma discussão sobre esta matéria”.

As propostas da LBP incluem medidas equivalentes aos transportes públicos, acesso ao gasóleo verde e a assinatura do despacho acordado entre a Liga e o Ministério da Saúde em novembro de 2021 para o transporte não urgente de doentes, que revia a tabela de 2012. Segundo António Nunes, “está quase a chegar” o momento em que as corporações de bombeiros “vão deixar de ter capacidade para pagar os combustíveis aos fornecedores”.

Questionado sobre a transferência feita em março pelo Ministério da Administração Interna de 1500 euros para cada corporação a título de compensação transitória da comparticipação com encargos com combustíveis, o presidente da LBP afirmou que se tratou de “uma dívida que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tinha com os bombeiros”.