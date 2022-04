As ameaças nucleares

Putin não é só um mau para se deixar no poder, por ameaçar usar armas nucleares como meio legítimo de uma guerra convencional, não lhe ocorrendo o tempo em que estamos, e o que é a dissuasão.

É igualmente um mau exemplo. Outro que não pode ficar muito mais tempo no lugar em que está, é o dirigente da Coreia do Norte, cujas autoridades ameaçaram também a Coreia do Sul com armas nucleares. Apesar de as suas, ao que consta, serem pouco fidedignas e de alcance incerto. De qualquer modo, uma moda perigosa.