São Jorge sem abalos sentidos pela população desde as 22h00 de domingo, diz CIVISA

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica (CIVISA) dos Açores afirmou esta segunda-feira que a ilha de São Jorge não registou qualquer sismo entre as 22h00 de domingo e as 10h00 de hoje. A atividade sísmica, contudo, "continua acima do normal".

Segundo o CIVISA, até ao momento foram contabilizados cerca de 240 sismos sentidos pela população.O sismo de maior magnitude, de 3,8 na escala de Richter, ocorreu no dia 29 de março, às 21h56 (22h56 em Lisboa).

Assim, a ilha mantém-se com o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção).