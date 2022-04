11 de abril 2022 às 11:45

Novos ataques a Kharkiv matam 11 civis, incluindo uma criança

"Durante o último dia, as tropas russas lançaram cerca de 66 ataques com artilharia, morteiros e múltiplos sistemas de lançamento de foguetes", disse Oleh Syniehubov, responsável da Administração Militar Regional, através do Telegram.