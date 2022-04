Skims acusada de editar fotos de Tyra Banks para a sua nova campanha

Tyra Banks não está para brincadeiras e não vai deixar os haters ganharem. A apresentadora do programa "Dancing With the Stars" apareceu no programa “Today”, juntamente com Kim Kardashian, e falou sobre a polémica sessão de fotos que, para muitos, foram editadas com photoshop, com o objetivo de parecer mais magra.

"Isto é algo de que tenho vindo a falar há décadas", disse Banks, de 48 anos. "Por isso, eu, estando mais curvada, eu, com quase 50 anos de idade, penso que é bastante fortalecedor". A apresentadora, que fez história como a primeira mulher negra a aparecer na capa de uma revista de fato de banho, na Sports Illustrated, no ano de 1997, também falou como Kim Kardashian a convenceu a sair da reforma para participar nesta campanha.

"[Kim] disse que quando eu estava na capa da Sports Illustrated, ela não tinha visto mamas que fossem reais e grandes", relembra. "Ela disse que isso lhe dava auto-estima pelo seu corpo". Por isso tivemos uma conversa séria e eu finalmente disse: 'Vamos fazer isto!"".

Kardashian, de 41 anos, acrescentou: "Tivemos apenas uma conversa honesta de coração para coração, e ela conseguiu ouvir o que a marca representa, porque é que eu comecei a marca - e eu só estou a apoiar as mulheres".

As fotos, que fazem parte da nova campanha "Ícones" da Skims, que também apresenta Heidi Klum, Alessandra Ambrosio e Candice Swanepoel, foi inundada por comentários negativos nas redes sociais, depois de os fãs terem acusado a empresa de editar as fotos.