Kim Kardashian conta que já estava a falar com Pete Davidson antes de participar no SNL

Kim Kardashian já falava com o agora namorado Pete Davidson antes do célebre beijo e presença no programa de comédia "Saturday Night Live".

Esta informação até então confidencial foi revelada no episódio de estreia da nova série da família "The Kardashians", que vai ser transmitida na plataforma Hulu, onde se vê a socialite a aceitar o pedido para participar num sketch de comédia naquele programa, decidindo ainda enviar mensagem ao jovem comediante a pedir conselhos, uma vez que já se conheciam e tinham estabelecido laços na MET Gala, no passado setembro.

A primeira aparição pública do casal chamou logo muita atenção. No sketch em que Kim faz de Jasmine, interesse amoroso de Aladdin, interpretado por Pete, o casal beijou-se. Kim Kardashian já chegou a admitir, no programa "Jimmy Kimmel Live!" que este foi o primeiro beijo da dupla.

Depois do primeiro beijo, o comediante acompanhou Kim na passadeira vermelha da estreia do novo reality show, sendo esta a primeira aparição oficial do casal em público, com direto a mãos dadas captadas pelas lentes dos paparazzi.

Kim Kardashian, que depois de fechar o livro da série "Keeping Up With the Kardashian" começa outro reality show com a sua família, afirmou à revista Variety que a nova série vai explorar o relacionamento com Pete Davidson, embora este não apareça nas câmaras na primeira temporada.

Contudo, não é por opção. Para a socialite, não há nenhum problema, tanto da parte dela como de Davidson em aparecer na série, ao dizer que se ele estivesse presente num momento em que as câmaras estavam a gravar, ele não iria pedir para estas fugirem.

A nova série "The Kardashians" estreia oficialmente a 14 de Abril na plataforma Hulu.