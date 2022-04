Kylie Jenner diz que ainda "não está pronta" para revelar o nome do segundo filho

Kylie Jenner disse que ainda “não está pronta” para revelar ao mundo o nome do segundo filho, depois de ter decidido que Wolf já não seria o seu nome predileto para a criança.

"Ainda não o alterámos legalmente nem nada, por isso não quero anunciar um novo nome e mudá-lo novamente", explicou a socialite de 24 anos numa entrevista ao programa norte-americano “Extra”.

A criadora da marca Kylie Cosmetics contou no mês passado que afinal o filho não se chama Wolf, tal como tinha anunciado nas redes sociais, onde costuma partilhar vários momentos da sua vida pessoal e profissional.

“O nome do nosso filho já não é Wolf. Não apenas não o sentimos”, referindo-se ao suposto nome do bebé que nasceu no início de fevereiro. “Só queria partilhar porque estou sempre a ver Wolf em todo o lado”, disse Kylie na altura em que revelou o passo atrás em relação ao nome.

Na mesma entrevista, com quem esteve acompanhada com a mãe Kris Jenner e as irmãs Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Kendall Jenner, a influencer confessou que estava no "paraíso dos bebés", embora tivesse experienciado um pós-parto mais complicado com o segundo filho.

"Simplesmente não me senti bem em voltar atrás como se nada tivesse acontecido", admitiu Kylie, quando falou sobre o período pelo qual passou dificuldades "mentalmente, fisicamente e espiritualmente" depois de dar à luz.

"Não quero que os meus fãs ou qualquer outra mulher a passar pelo pós-parto olhem para mim e pensem: 'Oh, é tão fácil para ela. Como é que não é fácil para mim’", apontou a modelo. "Eu só queria dizer algo antes de voltar à vida normal, como se tudo estivesse bem. Mas sinto que estou a melhorar a cada dia que passa. Sinto-me bem", notou.

O novo reality show da família "The Kardashians" vai estrear na quinta-feira, 14 de Abril, na plataforma Hulu.