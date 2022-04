Proteção Civil mantém 'vigilância' tranquila em São Jorge

Proteção Civil dos Açores vai manter a “vigilância com tranquilidade”, bem como “as medidas que têm sido reiteradas todos os dias”, relativamente à situação sismovulcânica na ilha de São Jorge, onde, desde 19 de março, já foram registados mais de 28 mil sismos, dos quais pelo menos 240 foram sentidos pela população. As declarações são do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Eduardo Faria, durante o habitual ‘briefing’ diário nas Velas, a freguesia mais afetada pela situação.

“Os sismos não têm sido sentidos e a magnitude continua baixa”, continuou o responsável. “Desde as 00h00 até às 10h00 tivemos 18 eventos registados e nenhum deles sentido pela população. Domingo, tivemos 27 eventos e um deles sentido, uma redução significativa no total dos eventos sísmicos”, afirmou, por sua vez, Fátima Viveiros, do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). Ainda assim, a ilha mantém o nível de alerta V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”.

Recorde-se que, desde 19 de março e até às 10h do dia de ontem, registaram-se 28.179 sismos, tendo 240 sido sentidos pela população. O mais forte atingiu a magnitude 3.8 na escala de Richter, tendo sido registado a 30 de março.