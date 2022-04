Efemérides de 12 de Abril

1633 Começou há 389 anos o processo da Inquisição contra o físico florentino Galileu Galilei (1564-1642), aparente vítima colateral (pelos vistos, já as havia então...) da luta da Igreja contra a Reforma Protestante.

1861 Iniciou-se há 161 anos (a Guerra Civil norte-americana (1861-65), na sequência da secessão dos Estados esclavagistas do Sul, com o assalto das forças confederadas (do Sul) ao Forte Sumter, na Carolina do Sul.

1955 A vacina contra a poliomielite (uma das doenças mais aterradoras da época, que provocava paralisias em crianças de todos os meios), aplicada em Portugal desde 60 (testada em 53, e desenvolvida desde o ano anterior pelo norte-americano Jonas Salk), foi declarada há 67 anos segura e efetiva.

1961 O general Botelho Moniz (1900-70), então o ministro da Defesa, e com o apoio dos principais dirigentes militares do País, reclamou sem sucesso há 61 anos ao Presidente da República Américo Thomaz a destituição do presidente de Conselho de Ministros, o ditador Oliveira Salazar (ficou conhecido como Golpe Botelho Moniz).

1992 Abriu há 30 anos a Eurodisney (sucursal europeia do célebre parque temático da Disneyland, em Orlando, EUA, inaugurado em 1955), nos arredores de Paris.

2005 O então grão-mestre da Maçonaria Portuguesa, António Arnaut (1936-2018), anunciou há 17 anos a entrega da lista de 3.600 agentes e informadores da PIDE à Torre do Tombo.

2008 O Ministério da Educação (ministra: Maria de Lourdes Rodrigues) cedeu há 14 anos (Governo de Sócrates) às pretensões dos sindicatos de professores, e nesse ano lectivo a avaliação de desempenho teve apenas em conta quatro parâmetros, aplicados de igual forma em todas as escolas.

2017 Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias de futebol há 4 anos, ao 'bisar' na visita ao Bayern de Munique, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões (nem todos tiveram a oportunidade de jogar tantas vezes em tais taças).

2021 As piores condições de geada em meio século afectaram muitos dos vinhedos franceses, de acordo com autoridades do sector há 1 ano.