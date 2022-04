Um morto e três feridos em colisão em Santiago do Cacém

Uma violenta colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um outro de marcadorias na Estrada Nacional (EN) 261, em São Domingos e Vale de Água, no concelho de Santiago do Cacém, provocou um morto e três feridos, esta terça-feira.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, citada pela agência Lusa, o alerta foi dado pouco antes das 7h30.

O acidente acabou por condicionar o trânsito. No local estiveram, 25 elementos dos bombeiros de Alvalade do Sado, Santiago do Cacém e Grândola, apoiados por dez veículos, além da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.