Britney Spears está grávida do terceiro filho

Britney Spears, de 40 anos, está à espera do terceiro filho, o primeiro em comum com o ator Sam Asghari, com quem tem uma relação desde 2016.

A notícia foi avançada pela própria cantora no Instagram. A rainha da pop revelou que estranhou o seu aumento de peso e resolveu fazer um teste de gravidez, que deu positivo.

“Perdi muito peso para ir na minha viagem a Maui, só para acabar por o ganhar novamente. Pensei: ‘O que se passa com o meu estômago?’ O meu marido respondeu: ‘Estás grávida de comida, tola!’ Então fiz um teste de gravidez e…uhhh, bem… vou ter um bebé“.

Este é será o terceiro filho e a cantora afirmou que esta gravidez vai ser vivida de forma diferente das anteriores, e explica que quer uma gestação mais privada, recordando que antes era acordada pelo pai para as sessões fotográficas para exibir a barriga e assim obter dinheiro.

Britney Spears lembrou ainda os momentos a seguir ao parto, que não foram fáceis. “Foi difícil pois tive depressão pós-parto… devo dizer dizer que foi completamente horrível. As mulheres não falavam muito disso na altura. Há quem acredite que é perigoso se a mulher se queixa quando tem um bebé dentro da barriga. Mas agora as mulheres falam disso todos os dias. Agradeço por não termos de manter essa dor em segredo”, escreveu, adiantando ainda que vai apostar na prática diária de ioga.

Sublinhe-se que a cantora já tinha anunciado a sua vontade em aumentar a família, especialmente depois de se ter visto livre da tutela legal que o seu pai exerceu sobre si durante 13 anos.