Apple baniu app do maior banco russo e Nokia deixa de operar no país

A aplicação oficial do Sberbank -- considerado o maior banco russo -- foi banido da App Store pela Apple. Também a Nokia anunciou esta terça-feira que vai deixar de operar na Rússia, depois da Ericsson, num dia antes, ter feito do mesmo.

A decisão terá sido tomada, segundo escreve a Nexta, devido às sanções impostas à Rùssia na sequência da guerra na Ucrânia. Ao consultar a App Store, contudo, ainda é possível ver que ainda estão presentes apps do Sberbank, em alguns países.

"A app Sberbank já não se encontra disponível para download ou para atualizar devido a sanções. Continua a funcionar para quem já a tem instalada", escreve ainda o meio de comunicação bielorrusso.

Para além disso, a Nokia, em comunicado, disse que "deixará o mercado russo", depois de ter suspendido as entregas naquele país no início de março. A Rússia representou "menos de 2%" do faturamento da Nokia em 2021, estando a empresa a manter a sua previsão financeira para 2022 "devido à forte procura em outras regiões", diz ainda o mesmo documento.

Note-se que, na segunda-feira, a sua concorrente sueca Ericsson tinha anunciado que ia colocar os seus 600 funcionários em licença renumerada.