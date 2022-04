Homem fingia ser agente do DEA para ter desconto num restaurante de fast food

Foi detido, esta segunda-feira, um homem que se fez passar por um agente do DEA – polícia norte-americana destinada ao controlo de narcóticos – para conseguir um desconto na compra de uma refeição num restaurante de fast food, na cidade de Bunnell, no estado da Flórida.

Segundo o site ClickOrlando, David Stover, de 57 anos, era um cliente habitual do restaurante Wendy’s naquela cidade e nos últimos dois anos recebeu vários descontos pelo facto de ter um amigo a trabalhar na caixa registadora, facilitando as finanças a Stover. Porém, as ‘borlas’ acabaram a partir do momento em que o amigo abandonou aquele emprego.

No início da semana, a polícia foi chamada ao restaurante porque o detido começou a discutir e ameaçar os trabalhadores, uma vez que exigiu um desconto, desta vez, através da sua profissão que dizia ser: agente do DEA.

O gerente da loja explicou à polícia que Stover costumava dizer aos trabalhadores que era um agente infiltrado do DEA, tendo mostrado por vezes um crachá quando lhe pediam para comprovar a sua identidade.

Já à polícia, Stover negou ter dito alguma vez que era um agente da DEA, mas admitiu que tinha um crachá de licença consigo e que apenas o mostrou porque os empregados do Wendy’s o pediram.

Agora, David Stover vai enfrentar uma acusação judicial de se fazer passar ilegitimamente por um agente de uma força de segurança norte-americana.