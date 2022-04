Rússia organiza 'desfile de vitória' em Mariupol

Kostyantyn Ivashchenko, membro do partido pró-Rússia ‘Plataforma da Oposição - Pela Vida’, foi na semana passada nomeado autarca de Mariupol pelas tropas russas.





Pedro Andryushchenko, assessor do presidente da Câmara de Mariupol, informou esta quarta-feira, através do Telegram, que a Rússia está a organizar um "desfile de vitória" na cidade, que terá lugar no próximo dia 9 de maio.

"De acordo com as nossas informações, Kostyantyn Ivashchenko [o autoproclamado autarca de Mariupol] foi instruído a limpar os destroços e corpos de parte do distrito central da cidade para garantir que um desfile seja realizado a 9 de maio", disse Andryushchenko.

"Os ocupantes planeiam realizar um ‘desfile de vitória’ em Mariupol a 9 de maio, se a sua ‘operação especial’ for bem-sucedida." acrescentou, dizendo ainda que "a boa notícia é que não há veículos ou pessoas na cidade para levar a cabo tal evento".

