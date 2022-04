Champions. Noite de decisões em Madrid

Joga-se o tudo ou nada no Wanda Metropolitano, hoje, entre o Atl. de Madrid e o Manchester City. Os citizens chegam em vantagem, mas está ainda tudo em aberto.





À mesma hora que, em Anfield, Benfica e Liverpool lutam por um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões, a cerca de 1 400 quilómetros de distância, em Madrid, o Atlético de João Félix vai estar frente ao Manchester City de Rúben Dias (que, ainda lesionado, acompanhou a equipa na viagem à capital espanhola), João Cancelo e Bernardo Silva. Na calha está um lugar na fase seguinte da liga milionária, e os citizens entram em vantagem, após ter vencido, em Manchester, na semana passada, por 1-0, com um golo certeiro de Kevin de Bruyne.

Agora, e num Wanda Metropolitano que contará com menos 5 mil adeptos à partida, após o ‘corte’ da UEFA como castigo pelos ‘desacatos’ da primeira mão em Manchester, os ‘colchoneros’ procuram uma reviravolta que lhes permita estar nas ‘meias’ após uma passagem francamente escassa em qualidade na edição 2020/21 da Liga dos Campeões, onde não passaram dos oitavos-de-final, eliminados pelo Chelsea.

A missão, no entanto, não é nada fácil. É que pela frente estará o poderosíssimo Manchester City, vice-campeão em título da liga milionária, campeão em título inglês, e atual primeiro classificado da liga inglesa, que há nove jogos consecutivos em todas as competições que não sabe o que é perder. A última jornada da Premier League, no entanto, foi agridoce. Frente ao Liverpool de Diogo Jota, os citizens não foram além de um empate a duas bolas, falhando a oportunidade de dilatar a importante margem frente aos segundos classificados.

Dia de luta

Já quinta-feira é dia de jogo na Liga Europa, e o Sporting de Braga vai tentar fazer bom uso da vantagem com que chegará frente ao Rangers de van Bronckhorst, que bateu na primeira mão dos ‘quartos’ por 1-0, na semana passada. Os ‘arsenalistas’ não podem dormir à sombra da bananeira em Glasgow se querem um lugar nas ‘meias’, e o golo de vantagem trazido de Braga será o grande trunfo neste caminho rumo à final de Sevilha, em maio.

Na mesma fase estão o Barcelona de Xavi e o Eintracht Frankfurt, naquele que é, provavelmente, o duelo mais interessante desta eliminatória. É que na primeira mão, na Alemanha, nem os blaugrana nem os alemães foram além do empate a uma bola. Está tudo em aberto para a receção ao emblema onde joga o português Gonçalo Paciência em Camp Nou, onde o vencedor seguirá inequivocamente para as ‘meias’, e o derrotado ficará pelo caminho. E a equipa treinada por Xavi vem numa forma física espetacular, contando sete vitórias consecutivas na liga espanhola. Já o Eintracht falhou a vitória na última jornada, acabando derrotado por 2-1 na receção ao Freiburg.

Destaque ainda para os outros dois jogos dos quartos de final da Liga Europa marcados para quinta-feira: a receção do Leipzig no reduto da Atalanta, e o confronto entre Olympique Lyonnais e o West Ham, em Lyon, depois do empate a uma bola na primeira mão.