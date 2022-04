Mulher fica milionária ao carregar sem querer num botão depois de ser empurrada por um estranho

LaQueda Edwards disse que inicialmente ficou irritada com o choque, porque tinha gastado quase todo o seu dinheiro para apenas uma raspadinha de 30 dólares em vez de adquirir a sua escolha habitual de diversas raspadinhas mais baratas.





Às vezes, a sorte não bate à porta, mas pode esbarrar contra nós. Foi o que aconteceu a LaQuedra Edwards, que ganhou 10 milhões de dólares depois de uma pessoa “mal-educada” ter chocado com ela, quando estava a escolher as raspadinhas de uma máquina de venda automática, em Tarzana, no estado da Califórnia.

Segundo contou à empresa California Lottery Scratchers, citada pela ABC7 Los Angeles, o embate do ‘estranho’ fez com que LaQuedra Edwards carregasse num número na máquina que não pretendia.

LaQuedra Edwards voltou para o carro e começou a riscar o bilhete. Quando se apercebeu de que tinha ganho o prémio máximo do jogo, inicialmente não acreditou e chegou quase a sofrer um acidente.

"Entrei na autoestrada 405 e continuei a olhar para baixo (para o bilhete) e quase bati com o meu carro", relatou LaQuedra. "Encostei, olhei para ele vezes sem conta, digitalizei-o com a minha aplicação (California Lottery mobile) e fiquei a pensar: 'Isto não pode estar certo'".

Depois de encaixar a sua vitória, gritou “sou rica”, disse a milionária, que pretende comprar uma casa e lançar uma organização sem fins lucrativos com o prémio.

Já o lugar onde comprou a raspadinha – um supermercado – recebeu um prémio de 50 mil dólares pela venda do bilhete.