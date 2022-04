'Incidente' ucraniano

Agora querer fazer depender da posição ucraniana o sucesso de negociações Kiev-Moscovo, no actual contexto, não lembraria a ninguém minimamente preparado.





por Pedro d'Anunciação

Só mesmo um país responsável pela matança dos seus cidadãos em Tiananmen poderia qualificar como ‘incidente’ a Guerra da Rússia na Ucrânia.

Claro que a China não apoia inteiramente a posição de Putin, como se viu numa das votações na ONU.

Aliás, as companhias de Putin, como se comprovou mais uma vez no seu recente apare cimento ao lado do fantoche da Bielorrússia, além das votações na ONU, não se recomendam a ninguém. E mesmo a tal desnazificação de que ele fala, está dependente da sua demissão.

