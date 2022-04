Elon Musk quer comprar Twitter por 38 mil milhões de euros

Depois do anúncio, as ações da rede social valorizaram 18%.





Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, apresentou esta quinta-feira uma proposta de 41,39 mil milhões de dólares (cerca de 38 mil milhões de euros) para comprar o Twitter. Depois do anúncio, as ações da rede social valorizaram 18%.

"Investi no Twitter porque acredito no seu potencial para ser uma plataforma com liberdade de expressão em todo o mundo e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo da sociedade para uma democracia funcional", disse um dos homens mais ricos do mundo, nos documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, citados pelo TechCrush.

"No entanto, desde que fiz o meu investimento, agora percebo que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social na sua forma atual. O Twitter precisa de ser transformado numa empresa privada", defendeu.

Note-se que na semana passada, o patrão da Tesla disse que tinha uma participação de 9% no Twitter, o que fez as ações da Tesla caírem cerca de 1,5% no pré-mercado.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022