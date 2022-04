Adepto do Liverpool morreu no estádio no jogo com o Benfica

O Liverpool confirmou, esta quinta-feira, que morreu um adepto do clube inglês, que tinha ido ao estádio de Anfield para assitir ao jogo da Champions com o Benfica, na quarta-feira.

O adepto ter-se-á sentido mal já no estádio mas ainda antes do início do jogo, que acabou empatado a três bolas, informou o Liverpool numa nota de pesar publicada no site do clube, no qual sublinha os “esforços heróicos” de todos os que prestaram assitência.

Por último deixou um agradecimento: “Gostaríamos de agradecer aos serviços de emergência pelos seus esforços heróicos, em providenciar assistência urgente, assim como a todos os profissionais médicos, stewards e todos os adeptos que estiveram perto do incidente pela rápida assistência”.