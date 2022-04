As forças militares ucranianas já tinha avançado que, esta manhã, tinham provocado “danos graves” ao navio russo. No entanto, os russos atribuiram estes problemas a um incêndio a bordo.





O navio de guerra russo Moskva afundou-se no mar Negro, ao largo do sul da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa da Rússia, esta quinta-feira. As forças militares ucranianas já tinha avançado que, esta manhã, tinham provocado “danos graves” ao navio russo. O Moskva dirigia-se para Sevastopol, na Crimeia.

Segundo um comunicado citado pelo jornal The Guardian, o navio sofreu danos de larga escala, cuja origem ainda está a ser investigada.

Já o chefe da administração militar regional de Odesa disse, esta manhã, que as forças ucranianas alvejaram com mísseis Neptuno o navio Moskva. No entanto, esta não terá sido a razão para o navio se afogar, uma vez que a Rússia respondeu que os danos ocorreram após um incêndio a bordo e que o navio estava ainda operacional, ainda que a tripulação tivesse sido retirada.

Em nenhuma informação, as agências russas mencionaram a localização do Moskva quando a explosão aconteceu, nem qualquer possível ataque da Ucrânia.

Note-se que Moskva participou, nos primeiros dias da invasão, num ataque contra a ilha das Serpentes, localizada no mar Negro, perto da fronteira romena, onde os russos capturaram 19 marinheiros ucranianos. Os marinheiros foram posteriormente trocados por prisioneiros russos.