Coleção de Gonçalo Ribeiro Telles vai a leilão

São mais de 700 lotes, da pintura aos livros, com bases de licitação que começam na casa das dezenas de euros. Leilão realiza-se a 20 e 21 de abril.





Pintura tradicional e moderna, mobiliário, pratas, arte sacra e devocional, escultura africana, bengalas, cerâmica, joias, armas, azulejos, livros antigos, mapas, tapetes – são mais de 700 lotes que estarão em exposição até 19 de abril nas instalações da Renascimento, na Av. Álvares Cabral, em Lisboa, e que serão leiloados em duas sessões, nas próximas quarta e quinta-feira, 20 e 21 de abril, às 19h.

As peças, que vão à praça com as mais variadas bases de licitação (começando na casa das dezenas de euros), oferecem uma janela para o universo mais privado do arquiteto paisagista, falecido a 11 de novembro de 2020, aos 98 anos de idade.

Destaca-se um desenho do Rei D. Carlos, Regattas de Paço d’Arcos e um estudo do Palácio da Pena feito pela Rainha D. Amélia. Católico e monárquico por convicção, Ribeiro Telles possuía na sua coleção fotografias e retratos dos últimos monarcas. A obra com uma estimativa mais elevada é justamente um Retrato da Imperatriz Amélia de Beauharnais (20 mil euros), seguindo-se uma Maria Madalena atribuída a Jürgen Ovens (seis mil euros). De resto, o arquiteto paisagista revelava um gosto especial por pintura holandesa e marinhas. Maluda, Pomar, Cargaleiro e Cruzeiro Seixas são alguns dos nomes de artistas portugueses incluídos.

Nascido a 25 de maio de 1922, Gonçalo Ribeiro Telles licenciou-se em Engenharia Agrónoma pelo Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, que complementou com um curso livre em Arquitetura Paisagista. Na mesma instituição, começou a lecionar como assistente de Francisco Caldeira Cabral, com quem publicou A Árvore em Portugal, obra de referência sobre as espécies arbóreas autóctones portuguesas.

Pela mesma altura, iniciava a sua carreira nos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, onde integrou inicialmente, entre 1951 até 1953, a designada Repartição de Arborização e Jardinagem, passando em 1955 a arquiteto paisagista do Gabinete de Estudos de Urbanização. Entre 1971 dirigiu enquanto arquiteto paisagista o Setor de Planeamento Biofísico e de Espaços Verdes do Fundo de Fomento da Habitação

No início da década de 80 teve uma breve passagem pela política (foi ministro de Estado e da Qualidade de Vida de Balsemão), lugar em que criou as zonas protegidas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional. Assinou para cima de três mil projetos de paisagismo, o mais emblemático dos quais o jardim da Fundação Calouste Gulbenkian (com António Viana Barreto) que lhe valeu o Prémio Valmor de 1975.