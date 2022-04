Não percebem que o mundo mudou

Depois do 11 de setembro, a pretexto de se identificar financiamentos para o terrorismo e o comércio de drogas, a esquerda americana deu um golpe de morte no capitalismo, pondo fim ao sigilo bancário e aos paraísos fiscais. Até a Suíça, com tradição de sigilo e contas numeradas, cedeu. Os liberais acreditam que houve certo exagero, mas o fato é que hoje a transparência é total. O ponto positivo foi facilitar a identificação dos casos de corrupção.

Mesmo assim, os políticos e altos funcionários públicos, em todo mundo, correm riscos. No recente escândalo de verbas de um fundo governamental para a Educação, descobriu-se que dois diretores, com salário em torno de dois mil euros, compraram automóveis de mais de 50 mil euros equivalentes. O ex-Presidente Lula foi a uma reunião política com um relógio Piaget avaliado em 12 mil euros e o PT apagou o acessório das fotos.

O senador José Serra, candidato duas vezes a presidente, teve uma conta na Suíça revelada. Nos processos envolvendo os anos PT, em especial nos Correios e na Petrobras, mais de 200 milhões de euros já foram identificados e devolvidos. Esta semana surgiram especulações sobre as propriedades rurais da família do Gilmar Mendes, ministro da Suprema Corte, que tem uma faculdade de Direito em Brasília e interesses em Portugal.

A dificuldade para fazer esse dinheiro circular obriga a guardá-lo em espécie. O caso mais famoso no Brasil foi do ex-ministro de Temer e deputado Geddel Vieira Lima, com cerca de dez milhões de euros equivalentes num apartamento em Salvador. Preso, cumpriu pena modesta, hoje é secretário de Estado na Bahia e integra o grupo político de Lula da Silva, na Bahia. Outro, apanhado com milhões em casa, José Arruda, que foi deposto como governador de Brasília, também cumpriu pena e, como não pode ser candidato, vai tentar eleger a mulher, Flávia, senadora. Hoje, ela é deputada e, até há pouco tempo, tinha um ministério no Governo Bolsonaro.

Variedades

• O Estado de São Paulo e sua capital estão cada vez mais ricos e com população de alta renda no padrão das principais cidades mundiais. Na América Latina, sem dúvida. Vai inaugurar um hospital-maternidade do mais alto padrão de tecnologia e conforto, com suítes de dois mil euros de diária e mais de cem quartos de mil euros, fora os serviços médicos. No último andar, há um restaurante cinco estrelas e um camarote para familiares assistirem aos partos, se assim o desejarem. São Luiz Star é o hospital da Rede D’Or, que já tem hospital de alto padrão, que hoje rivaliza com o Einstein e o Sírio Libanês, em São Paulo, e é o número um no Rio e em Brasília, sob o nome de Rede Star. A medicina privada no Brasil está entre as melhores do mundo com tecnologia e hotelaria de excelente nível.

• E foi inaugurada a estrada com maior túnel rodoviário do Brasil, mais de cinco quilómetros, e sofisticado controle de iluminação, ar e segurança. Trata-se de trecho de 21km na estrada que leva ao litoral paulista. As obras encurtam em 16 minutos a viagem, obedecida a velocidade permitida e oferece segurança total.

• Entre as frustrações do atual Governo, com menos de um ano para terminar o mandato, está a não venda dos Correios.

• Inacreditável que os bilhetes para os nove dias do Rock In Rio, entre 2 e 11 de setembro, tenham sido todos vendidos, em menos de duas horas para alguns dias e em três dias para todos. E ao preço de 120 euros equivalentes. A noite de Justin Bieber foi vendida em 12 minutos. Calcula-se que o Rio receberá um milhão de pessoas em função do evento.

• Os cinco partidos que buscam criar uma alternativa à disputa Lula-Bolsonaro marcaram o dia 18 de maio para o anúncio do nome escolhido. Bolsonaro vem melhorando com a saída do juiz Moro e as posições polémicas de Lula da Silva, como negar corrupção na Petrobras, criticar privatizações etc.

• E uma das pistas do aeroporto António Carlos Jobim – Galeão – foi usada para uma corrida de Stock Car, causando certa polémica. O aeroporto continua com um quinto do movimento anterior à pandemia. Mas o evento foi um sucesso.

• Depois de anos de calmaria sindical, greves se sucedem pelo país. Inclusive no serviço público e nas atividades essenciais, como transportes públicos.

• Afinal, no país existem menos de cem óbitos pela covid, por dia. Apesar do recuo na adesão a vacinação. Muita gente não tomou a segunda dose e o Governo está demorando a abrir a quarta dose para os com de oitenta anos.