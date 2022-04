Demitiram-se os chefes da urgência do Hospital das Caldas da Rainha

As demissões dizem apenas respeito "ao cargo de gestão de chefia de urgência e não ao exercício das funções clínicas", pelo que a equipa "continua a assegurar o normal funcionamento" do serviço.





Os chefes da equipa do serviço de urgência do Hospital das Caldas da Rainha pediram a demissão, avançou esta sexta-feira o Centro Hospitalar do Oeste, assegurado que o serviço está a funcionar normalmente.

Em comunicado, o centro hospital (CHO) disse ter recebido, na noite de quinta-feira, a carta de intenção de demissão dos chefes de equipa daquele serviço, assim como um pedido para o encerramento.

É ressalvado, contudo, que as demissões dizem apenas respeito "ao cargo de gestão de chefia de urgência e não ao exercício das funções clínicas", pelo que a equipa "continua a assegurar o normal funcionamento" do serviço.

Assim, os profissionais de saúde irão manter-se em funções, "providenciando todos os cuidados inerentes ao funcionamento do serviço", depois de um aumento na afluência às urgências do Hospital de Caldas da Rainha ter causado constrangimentos no socorro aos doentes pelos bombeiros locais.

Na nota, o conselho de administração "reitera a total abertura para resolver as questões de organização interna e distribuição de serviço, informando que mantém os canais de diálogo e a procura de soluções".

A administração do CHO adianta que vai ser marcada "para o início da próxima semana uma reunião com os médicos visados, no sentido de serem encontradas soluções e na expectativa de que as dificuldades sentidas, ao nível de recursos humanos, possam ser ultrapassadas".

Apesar de reconhecer "o trabalho difícil, mas empenhado, dos seus profissionais", o CHO reiterou "a necessidade da colaboração de todos os intervenientes na rede de cuidados, e também dos utentes, para que as urgências hospitalares sejam usadas de forma correta".

Assim, apela aos utentes para utilizarem as medidas divulgadas anteriormente, nomeadamente, em caso de doença, o primeiro contacto deverá ser para a Linha SNS 24 - 808 24 24 24.

Os bombeiros das Caldas da Rainha e de óbidos ficaram ontem, quinta-feira, sem ambulâncias disponíveis , necessitando assim de recorrer a coorporações vizinhas para assegurar socorro, devido à elevada afluência aos serviços de urgência, que tem retido macas.