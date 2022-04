Cerca de três mil soldados ucranianos já morreram desde a invasão russa

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o número de soldados ucranianos que já morreram desde o início da invasão russa é entre 2.500 e três mil, feridos são cerca de dez mil.

Já o número de baixas mortais entre as topas invasoras é de 20 mil segundo as forças ucranianas, no entanto, o Kremlin só reconhece a morte de 1.350 dos seus soldados.

Na sua habitual mensagem em vídeo, Zelensky sublinhou o desafio que a Ucrânia enfrenta de reconstruir os locais que foram recuperados e destruídos pelos invasores russos e, embora, tenha avançado com um número aproximados de baixas nas fileiras das tropas ucranianas, não fez o mesmo em relação às vítimas civis, até porque ainda há cidades sob ocupação russa.

"É difícil estimar as mortes de civis, especialmente onde há cidades sitiadas como Kherson ou Mariupol. Não sabemos exatamente quantas pessoas morreram nas áreas bloqueadas", disse o Presidente ucraniano.

Zelensky voltou a sublinhar, numa entrevista à CNN, o receio de que o Presidente russo recorra ao uso de armas nucleares ou químicas. "Para ele [Putin], a vida das pessoas na Ucrânia não tem valor", afirmou.

"Ele [o Presidente russo] pode usar armas químicas, para ele a vida das pessoas não vale nada. Não devemos pensar que temos de ter medo, mas que temos de estar preparados. Mas não é apenas um assunto da Ucrânia, mas de todo o mundo", acrescentou.