Académica desce à 'terceira divisão' pela primeira vez

Com quatro jornadas por disputar, ‘briosa’ matematicamente já não evita os lugares de despromoção.





A Académica caiu, este sábado, pela primeira vez na sua história, para o terceiro escalão do futebol português, ao empatar a zero com o Penafiel, em jogo da 30.ª jornada da II Liga.

O empate no jogo, disputado em Coimbra, ditou assim a oitava descida da história da Académica, mas a primeira ao terceiro escalão.

A ‘briosa’, apesar de ainda estarem quatro jornadas por disputar, matematicamente já não evita os lugares de despromoção.

A Académica soma 16 pontos, menos 11 do que o Académico de Viseu, também em zona de despromoção direta, e menos 12 do que o Trofense, que ocupa o lugar reservado ao 'play-off' para a permanência no escalão.

Sublinhe-se que o emblema de Coimbra é considerado um dos clubes históricos do país, que cai até à Liga 3, depois de 88 épocas consecutivas entre as duas primeiras divisões do campeonato de futebol português.