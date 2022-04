Morreu Liz Sheridan, "mãe" de Jerry na série 'Seinfeld'

Liz Sheridan, nascida em Nova Iorque, começou a carreira com papéis secundários em várias séries televisivas, como 'Soldados da Fortuna' e 'Crime, disse ela', tendo também entrado no filme de Madonna 'Who's That Girl', entre outros.





A atriz Liz Sheridan, mais conhecida pelo seu papel na série ‘Seinfeld’ como mão de Jerry Seinfeld, morreu na sexta-feira em Nova Iorque com 93 anos.

A notícia foi confirmada por uma amiga e antiga agente de Sheridan, Amanda Hendon, à revista online Deadline, que indicou que a atriz morreu durante o sono e de causas naturais.

No entanto, ganhou maior reconhecimento do público, com o papel da vizinha cantora Raquel Ochmonek, na série ‘Alf’, de 1986 a 1990.

De seguida, ficou com o papel de Helen Seinfeld, a mãe protetora de Jerry Seinfeld, personagem principal da série, aparecendo em 20 episódios do programa de televisão.

Sheridan também foi bailarina e chegou a atuar em várias peças da Broadway, incluindo o musical 'Happy End', de 1977, ao lado de Christopher Lloyd e uma jovem Meryl Streep.

Sendo uma mulher dos sete ofícios, a nova-iorquina escreveu um livro sobre a relação sentimental, nos anos de 1950, com James Dean, que conheceu naquela cidade quando o ator tinha 21 anos.