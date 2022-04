Putin condecora militares responsáveis pelo massacre de Bucha

Vladmir Putin condecorou esta segunda-feira a brigada militar que ocupou a cidade ucraniana de Bucha, perto da capital, e que está acusada de cometer crimes de guerra, e ressalvou a sua "coragem, resistência e resiliência".

O presidente russo elogiou as operações de combate que, segundo este, "protegeram a pátria e os interesses do Estado" nas condições difíceis em que se desenrola o "conflito armado".

Putin gave the title of "Guards" to the 64th Independent Motorized Rifle Brigade.



It was this brigade that committed genocide in Bucha, according to the Ministry of Defense GUR.#ukraine #poland #russia #breakingnews #breaking #war #ukrainewar #Krieg #Polska pic.twitter.com/2N1h8DcetA