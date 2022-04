Ponte Vasco da Gama vai estar condicionada até novembro

"Trabalho surge na sequência de um acidente com um autocarro que ardeu totalmente no tabuleiro da ponte em junho de 2021, e que causou danos materiais na proteção de quatro tirantes, que agora se substituem", explica Lusoponte.





A circulação na Ponte Vasco da Gama vai, a partir desta segunda-feira, 18 de abril, e "previsivelmente até ao início de novembro" sofrer alterações na configuração rodoviária.

A notícia foi avançada, esta segunda-feira, pela Lusoponte, que explica que "este trabalho surge na sequência de um acidente com um autocarro que ardeu totalmente no tabuleiro da ponte em junho de 2021, e que causou danos materiais na proteção de quatro tirantes, que agora se substituem".

Assim, devido à "complexidade da obra será montado um estaleiro no local, na via direita do sentido norte/sul", adianta a empresa.

Deste modo, a largura das vias vai ser reduzida, mesmo sendo mantidas as seis vias de circulação, e a velocidade máxima vai estar condicionada a 60km/h na zona dos condicionamentos.

As restrições têm como principais objetivos, segundo a Lusoponte, a manutenção da segurança rodoviária e as condições necessárias à execução em segurança dos trabalhos.

Vai ainda ser necessário proceder, em datas a anunciar, ao corte total ou parcial da ponte para verificações topográficas.