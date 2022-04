Efemérides de 19 de Abril (2022)

1973 Foi fundado há 49 anos o Partido Socialista, liderado logo por Mário Soares (1924-2017), no congresso da Acção Socialista Portuguesa, em Bad Munstereifel, RFA, sendo a Acção Socialista então dissolvida.





1506 Foi há 516 anos o massacre dos cristãos-novos de Lisboa (acusados de judeísmo), relatado-denunciado pelo humanista e historiador renascentista português, espírito muito crítico, Damião de Góis (1502-74), na Crónica (1566-67) de D. Manuel (1469-1521, a reinar desde 1495).

1648 Forças portuguesas, comandadas por Francisco Barreto, venceram há 374 anos os holandeses na batalha dos Guararapes, no Brasil, simbolicamente, considerada a origem do Exército Brasileiro.

1911 Os padrões protótipos de sistema métrico decimal, o metro e o quilograma, passaram há 111 anos, com a nova República, a serem padrões legais em Portugal e seus domínios.

1986 Foi extinta há 36 anos a UEDS, União da Esquerda Democrática e Socialista, nascida de uma cisão (em 78) no PS, liderada por António Lopes Cardoso (1933-2000), ex-ministro socialista da Agricultura (no VI Governo Provisório de Pinheiro de Azevedo e no Primeiro Constitucional de Mário Soares).

1999 Abertura há 23 anos do Parlamento alemão, Reichstag, em Berlim, restaurado depois do incêndio causado por Hitler, em 1933, e propiciado pela reunificação alemã de 1990.

2006 Inaugurado há 16 anos o Casino Lisboa, no Parque das Nações, pertencente à Sociedade Estoril-Sol.

2007 Os ministros da Justiça da UE chegaram a acordo há 15 anos sobre a imposição, em todo o espaço comunitário, de uma sanção mínima comum para o crime de incitação ao racismo e xenofobia.

2015 Em mais uma tragédia com os refugiados, desapareceram há 7 anos cerca de 850 imigrantes no Canal da Sicília, quando tentavam atravessar as costas de Itália.

2018 Miguel Díaz-Canel substituiu há 4 anos Raúl Castro na presidência de Cuba, acabando por ficar também 1º Secretário do Partido Comunista, de que acaba também de se demitiu há 1 ano Raul Castro.

2021 A Nova Zelândia e a Austrália abriram-se há 1 ano a viagens entre os dois países, após mais de um ano de encerramento completo das suas fronteiras.