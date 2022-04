Julia Roberts não aceita qualquer comédia romântica e explica porquê

"Se tivesse lido alguma coisa que pensasse que estava ao nível da escrita de 'Nothing Hill' e da diversão de 'My Best Friend's Wedding', tê-lo-ia feito. Não existiam até ter surgido este filme que o Ol Parker escreveu e realizou", diz.





Talvez não seja espectável, mas Julia Roberts -- uma das grandes caras do cinema internacional -- considera-se "uma dona de casa", o que significa que tem de organizar o seu tempo entre a família e o trabalho.

A atriz, de 54 anos, disse numa entrevista ao The New York Times que não protagoniza uma comédia romântica desde 2001 por esse motivo: "considero-me uma dona de casa".

"Se tivesse considerado alguma coisa boa, teria feito. Mas também tive três filhos nos últimos 18 anos. Isso eleva ainda mais a fasquia, porque já não é só 'este material é bom?', É também a conciliação com o trabalho do meu marido, a escola dos miúdos e as férias de verão", justifica.

"Se tivesse lido alguma coisa que pensasse que estava ao nível da escrita de 'Nothing Hill' e da diversão de 'My Best Friend's Wedding', tê-lo-ia feito. Não existiam até ter surgido este filme que o Ol Parker escreveu e realizou", diz.

Em outubro, recorde-se, irá estrear o filme "Ticket to Paradise", que conta com a atuação da atriz, assim como de George Clooney.