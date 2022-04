Casamentos em alta em fevereiro

Foram celebradas mais 1 224 cerimónias do que no período homólogo de 2021.





O número de casamentos tem vindo a aumentar e os dois primeiros meses deste ano comprovam-no, pois, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foram celebrados 2 542 casamentos. Isto é, mais 1 551 face a janeiro e fevereiro de 2021, mas menos 378 do que em 2020.

Analisando apenas o mês de fevereiro, entende-se que fechou com 1 401 cerimónias. Ou seja, foram celebradas mais 1 224 bodas, 7,9 vezes mais do que no período homólogo do ano passado. Ainda que haja uma “tendência de crescimento”, os dados mostram que as celebrações ainda estão aquém os valores pré-pandemia.

“As medidas decorrentes da contenção da pandemia tiveram impactos na vida dos cidadãos, onde se inclui a mobilidade e o contacto social, pelo que os dados estatísticos relativos aos casamentos celebrados a partir de março de 2020 devem ser lidos neste contexto”, lê-se na nota divulgada pelo INE.

Já em novembro do ano passado o INE_havia divulgado que os casamentos estavam a recuperar face a 2020, sendo que em setembro quase haviam duplicado: realizaram-se 4 430 celebrações. Naquilo que diz respeito aos meses de agosto e setembro de 2021, aqueles que são habitualmente escolhidos para estes eventos, “celebraram-se, respetivamente, 4 585 e 4 430 casamentos, correspondendo a 1,8 e 1,5 vezes o número de casamentos realizados nos meses de agosto e setembro de 2020 (+1 996 e +1 571 casamentos)”, explicou o INE.

Assim, entre janeiro a setembro de 2021 foram celebrados 21 911 casamentos, mais 8 293 eventos do que no mesmo período do ano do surgimento da pandemia de covid-19. Naquele período de nove meses, já haviam sido realizados mais casamentos do que em todo o ano de 2020 (18 902).