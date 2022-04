Manuel Pizarro eleito presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu

O eurodeputado socialista Manuel Pizarro, de 58 anos, foi esta terça-feira eleito presidente da delegação do Partido Socialista (PS) no Parlamento Europeu, sucedendo assim a Carlos Zorrinho, que esteve no cargo durante os últimos sete anos e meio.

Fonte da delegação dos socialistas na Assembleia Europeia adiantou à agência Lusa que Pizarro, médico especialista em medicina interna, foi eleito numa votação presencial e secreta que decorreu esta tarde numa reunião de bancada, em Bruxelas.

Manuel Pizarro foi eleito com dois votos a favor e um em branco, tendo indicado que nos próximos dois anos (continuação do mandato), pretende "dar continuidade ao trabalho em curso, assegurando a influência dos socialistas portugueses nas instituições europeias", e "reforçar a ligação aos temas nacionais, alargando a presença dos eurodeputados em iniciativas no nosso país e a visibilidade dos temas europeus no espaço público nacional".

Entre 2008 e 2011, o socialista foi secretário de Estado da Saúde, sendo que entre 2005 e 2013 foi deputado na Assembleia da República. Pizarro foi também vereador na Câmara Municipal do Porto e presidente da Federação Distrital do Porto do PS.

Além dele, fazem parte da delegação do PS no Parlamento Europeu Carlos Zorrinho, Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Sara Cerdas, Isabel Santos e Isabel Estrada Carvalhais.