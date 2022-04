Meghan Markle escreve "paz" em bandeira ucraniana virada ao contrário

Apesar do lapso, que foi notado pelas pessoas nas redes sociais, Meghan Markle não deixou de ser muito elogiada pela iniciativa.





A intenção era boa, mas saíu ao contrário. Meghan Markle e o Príncipe Harry viajaram no fim de semana para Holanda, a fim de assistirem aos Invictus Games.

A duquesa participou num evento privado, na embaixada britânica em Haia, no qual esteve com várias crianças a pintar. Nesse contexto, Markle escreveu a palavra "paz" numa bandeira ucraniana. Mas com um erro: a bandeira estava ao contrário.

Apesar do lapso, que foi notado pelas pessoas nas redes sociais, Meghan Markle não deixou de ser muito elogiada pela iniciativa.