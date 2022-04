Sharon Stone deu três estalos a Kaley Cuoco

A segunda temporada da série "The Flight Attendant", que está de volta e conta com Kaley Cuoco, tem uma novidade: a participação de Sharon Stone. E as duas atrizes tiveram um momento muito especial, que envolveu três estaladas, um momento inesperado.

Cuoco, de 36 anos, contou como foi trabalhar ao lado de Stone. "[A Sharon Stone] era uma fã da série. Adorou a primeira temporada, ouviu dizer que estávamos a fazer casting para a personagem da minha mãe, chegou-se à frente e disse, 'adoraria fazer isto'", contou a atriz no programa Jimmy Kimmel Live.

E eis o que surpreendeu os fãs: Kaley Cuoco explicou que a cena em que Sharon lhe dá uma estalada na cara foi totalmente improvisada. "Acho que uma das nossas cenas foi de 10 minutos e cheia de emoção. Há muito choro. Antes de começarmos, ela sentou-me e disse, 'como te sentes se eu for física nesta cena?'. Eu disse, 'conforme preferires Sharon. És a Sharon Stone. Fazes o que quiseres. Estou muito feliz por estares aqui'. E ela respondeu, 'boa'", descreveu, no mesmo programa.

"Ela era suposto dizer, 'gosto de ti, mas não amo-te muito'. Ela diz esta fala, agarra na minha cara e começa a bater-me", adianta. Quando as gravações acabaram, explica, Sharon pediu-lhe desculpa. Mas não ficou por aqui: a cena foi repetida três vezes, o que significa que Cuoco acabou por levar um total de três chapadas.