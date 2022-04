Homem detido em Braga por suspeitas de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária deteve, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, um homem de 45 anos suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças.

De acordo com um comunicado emitido pelo órgão de polícia criminal, o detido atuava "na via pública, num concelho do distrito de Braga, junto de meninas menores de 14 anos".

O homem vai agora ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.