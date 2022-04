Noruega pede às crianças para "brincarem" com refugiados vindos da Ucrânia

Jonas Gahr Stoere, primeiro-ministro da Noruega, pediu esta quarta-feira às crianças do país para convidarem as crianças ucranianas refugiadas para brincarem todos juntos, de forma a que se sintam "bem vindos".

"Se vais jogar xadrez ou futebol, convida-os a juntarem-se a ti", disse Stoere perante a comunicação social, citado pela agência Reuters, no contexto de um briefing informativo direcionado às camadas mais jovens da sociedade, no qual tiveram a oportunidade de fazer perguntas sobre a guerra na Ucrânia.

Embora todas as guerras sejam "terríveis", o primeiro-ministro salientou que esta está a acontecer perto do país, o que "torna as coisas muito reais".