IEFP. Número de inscritos desceu em março

Já o número de casais com ambos os elementos no desemprego em março recuou 27,2% face ao período homólogo e 7,5% em comparação com o mês anterior.





O total de desempregados registados em março foi 106 600 inferior ao verificado no mesmo mês de 2021 (- 24,6%) e de menos 18013 face ao mês anterior (-5,2%).

Feitas as contas, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 5,2% em março face a fevereiro e 24,6% em relação a março de 2021, para 326 251, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Para a diminuição do desemprego registado, face a março de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo emprego (-103 130), os que estão inscritos há menos de um ano (-96 149) e os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-90 342).

Quanto ao desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos), os dados do IEFP registam uma diminuição em cadeia de 5,1% em março (-1866 jovens) e uma diminuição de 31,9% (-16258 jovens) face ao período homólogo.

Já o número de casais com ambos os elementos no desemprego em março recuou 27,2% face ao período homólogo e 7,5% em comparação com o mês anterior.