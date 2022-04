A$AP Rocky preso no aeroporto de Los Angeles

O rapper A$AP Rocky, e pai do filho que Rihanna está à espera, foi esta quarta-feira preso no tribunal internacional de Los Angeles, informa o site TMZ.

Testemunhas disseram ao site que o rapper voou da ilha de Barbados até Los Angeles, onde estavam polícias à sua espera que o algemaram.

O motivo terá sido a ligação a um incidente com armas de fogo. Segundo a polícia, A$AP Rocky conhecia a vítima, tendo um tiroteio acontecido após uma discussão entre os dois. As descrições dadas pelo visado terão levado à identificação do rapper como suspeito.