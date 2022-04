Campeonato nacional de râguebi suspenso após protesto do CDUL

A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) suspendeu o campeonato nacional. Em causa está um protesto do CDUL referente ao jogo com o Técnico, da 14.ª jornada do principal escalão.





O campeonato nacional de râguebi, na Divisão de Honra, foi suspenso pela Federação Portuguesa da modalidade, após o Conselho de Disciplina ter considerado procedente um protesto do CDUL referente ao jogo com o Técnico, da 14.ª jornada.

A 24 de março, o Técnico venceu o CDUL por 14-10, mas o emblema derrotado jogou sob protesto, acusando os campeões nacionais de fazer alinhar, de forma irregular, nove jogadores. Um protesto validado entretanto pelo CD.

"Delibera o Conselho de Disciplina pela procedência do protesto, dando- se como provado que o Técnico utilizou irregularmente 9 jogadores, praticando, com dolo directo, a infracção prevista no artigo 37.º, n.º 1 a) do Regulamento de Disciplina", lê-se no relatório da decisão.

Assim, a FPR decidiu suspender a Divisão de Honra durante uma semana, "uma vez que a mesma impactará necessária e diretamente na competição e na sua classificação, com influência decisiva na definição dos próximos jogos", segundo justificou, em comunicado.

"As obrigações legais impõem à Direção o cumprimento de um conjunto de atos e de decisões que não permitem que, em tempo útil, seja possível manter a realização de jogos relativos à Divisão de Honra no próximo fim-de-semana de 23 a 25 de abril de 2022", explica ainda.