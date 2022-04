por Pedro d'Anunciação

Ainda há TVs mundiais a entrevistarem o ministro russo Lavrov, e depois órgãos de comunicação de todo o Mundo a citar declarações suas. E no entanto, quem fez um comentário bem oportuno às suas declarações, foi Iuliia Mendel, o porta-voz do Governo ucraniano, constatando tristemente: ‘Normalmente fazem o contrário do que dizem’.

É o que em bom português se chama ‘falar para o boneco’.