Efemérides de 21 de Abril

753 a.C. Fundação de Roma, há 2775 anos, como pequeno povoado na Península Itálica, segundo a tradição e uma lenda, por Rómulo, de origem mitológica, e que teria sido também o seu 1º Rei.

1500 A armada de Pedro Álvares Cabral (1467-1520) avistou terras de Vera Cruz (Brasil) há 522 anos, depois de um desvio supostamente forçado no Caminho Marítimo para a Índia.

1792 Tiradentes (n.1746), dentista e activista brasileiro, hoje tido como herói nacional e patrono cívico do País (sendo este dia ali feriado nacional), foi executado e esquartejado, há 230 anos, por ordem das autoridades coloniais portuguesas.

1870 O presidente dos EUA Ulysses Grant (1822-85, em funções entre 69-77) decidiu há 152 anos a favor de Portugal, contra a Inglaterra, sobre a soberania da Ilha de Bolama (Arquipélago dos Bijagós, Guiné, de que foi capital antes de Bissau).

1929 Bento Gonçalves (1902-42), morto no Tarrafal, torneiro mecânico no Arsenal de profissão civil, foi eleito há 93 anos secretário-geral do PCP – cargo que só voltaria a ser ocupado em 1961 (e até 92) por Álvaro Cunhal (1913-2005) e seus sucessores – Carlos Carvalhas, n.1941, em funções entre 92-2004, e Jerónimo de Sousa, n.1947, em funções desde 2004 até aos nossos dias.

1960 Foi oficialmente inaugurada há 62 anos a cidade de Brasília (planeada pelos arquitectos Lúcio Costa e Óscar Niemeyer), que substituiu o Rio de Janeiro como a capital do Brasil.

1974 Sob a coordenação de Vítor Alves, foi concluída há 48 anos, dias antes da revolução, a versão final do Programa do Movimento das Forças Armadas.

1988 A Policia Judiciária encontrou na Malveira da Serra há 34 anos o corpo de Evo Fernandes (n.1944), antigo secretário-geral da Renamo aparentemente assassinado em Portugal.

2004 Foi assinado há 17 anos (Governo de Barroso, ministro da Defesa Paulo Portas) o contrato de aquisição de 2 submarinos para a Marinha Portuguesa no valor de 800 milhões de euros (os tais que deram condenações na Alemanha, mas não em Portugal, por subornos cá).

2013 O bancário socialista Carlos Silva (n.1961) foi eleito há 8 anos secretário-geral da UGT, sucedendo a João Proença, eleito há 25 anos e sucessor do fundador Torres Couto estansdo já prevista a eleição de uma sucessora sua.

2021 O Presidente russo, Vladimir Putin, advertiu há 1 ano o Ocidente a não cruzar uma "linha encarnada" em seu discurso sobre o estado da união, enquanto ordenava a concentração de 100.000 soldados russos na fronteira com a Ucrânia – vindo a distinguir-se Biden com a denúncia isolada da preparação da invasão.