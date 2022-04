Dia de decisões na Taça de Portugal entre Porto e Sporting

FC Porto e Sporting enfrentam-se hoje, a partir das 20h15, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e as apostas estão em altas entre o atual líder do campeonato português e o campeão em título do mesmo. Na primeira mão, no Estádio José Alvalade, os ‘dragões’ saíram vitoriosos, por 2-1, num jogo que ficou marcado pela polémica. Aos 59 minutos de jogo, Mehdi Taremi converteu uma controversa grande penalidade, atingindo o empate no marcador. Pouco depois, Evanilson marcou o segundo golo portista da noite, levando os ‘dragões’ a entrar em vantagem no jogo de hoje, no Estádio do Dragão.

A lotação está esgotada para ver ‘leões’ e ‘dragões’ lutar por um lugar na final, onde estará o vencedor da outra meia-final, que se jogava à hora de fecho desta edição, entre Mafra e Tondela. Significa isto que são esperados, para o jogo de hoje à noite no Dragão, 48 109 mil adeptos. E o clima está quente. É que os portistas – que até podem perder por 1-0, já que na Taça contam os golos fora – seguem numa série de quatro vitórias seguidas sem sofrer qualquer golo, e seis encontros seguidos sem perder. Isto ao mesmo tempo que estão a poucos passos de se tornarem campeões nacionais, um título que lhes foge desde a temporada 2019-20.

Já os ‘leões’, campeões em título, vêm da amarga derrota frente ao Benfica, na mais recente jornada da Primeira Liga, por 2-0, em Alvalade. Um duro golpe nos seus sonhos, procurando ainda manter viva a esperança de repetir o feito da temporada passada. Agora, no entanto, a nove pontos dos ‘dragões’, o objetivo parece cada vez mais distante.

Hoje, no entanto, a competição é outra, e aqui está tudo ainda em aberto. É certo que o FC Porto regressa a casa em vantagem, mas só o confronto direto ditará quem será protagonista na final desta edição da Taça de Portugal.