Rainha Isabel II homenageada com Barbie feita à sua imagem

A rainha Isabel II foi homenageada com uma Barbie feita à sua imagem, a propósito do 96º aniversário da monarca e da celebração do Jubileu de Platina - pelos 70 anos no trono.

É esperado que a cara da família real britânica passe o dia na cabana da Quinta da Madeira - local onde passou o primeiro natal após a morte do seu marido, Príncipe Filipe, em abril do ano passado. O dia fica marcado por tiros de armas em Hyde Park, nos arredores do Castelo de Windsor e da Torre de Londres.

A boneca é inspirada no look que a monarca usou no seu casamento com o príncipe Filipe, que conta com a tiara, feita em miniatura, que Isabel usou nesse dia inesquecível. Pode ser comprada em várias lojas, como Harrods, Selfridges e Hamleys de Londres, antes das celebrações oficiais do Jubileu de Platina, que começam a 2 de junho e acabam dia 5, e que contam com um desfile para assinalar o aniversário.

Recorde-se que Elizabeth completa esta quinta-feira 96 anos, a monarca mais antiga da histórica do império britânico. Ultimamente, a Rainha tenho feito menos aparições do que é costume, dando espaço ao Príncipe Carlos para assumir alguns compromissos públicos, como por exemplo dar emola a cidadãos mais velhos na Capela de São Jorge, cumprindo a tradicional tarefa de prestar algum apoio a cidadãos já aposentados, mas que foram reconhecidos pelo seu serviço à igreja e à comunidade local. Foram 96 homens e 96 mulheres que receberam ajuda, fazendo referência à idade da Rainha.