Endividamento da economia sobe para 777,4 mil milhões de euros

Endividamento do setor não financeiro aumentou 3,4 mil milhões de euros em fevereiro.





Em fevereiro, o endividamento do setor não financeiro – administrações públicas, empresas e particulares – registou um crescimento de 3,4 mil milhões de euros, para 777,4 mil milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

O banco explica que o endividamento do setor público (administrações públicas e empresas públicas) cresceu 2,9 mil milhões de euros, para 348,8 mil milhões de euros. “É de destacar o crescimento do endividamento perante o setor financeiro e o exterior (1,4 e 1,3 mil milhões de euros, respetivamente)”, lê-se na nota.

Já o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) aumentou 600 milhões de euros, (200 e 400 milhões de euros, para as empresas privadas e para os particulares, respetivamente), para 428,6 mil milhões de euros. O banco liderado por Mário Centeno diz que “o acréscimo de endividamento foi sobretudo junto do setor financeiro”.

Ainda no que diz respeito ao mês em análise, o endividamento das empresas privadas cresceu 4,3% comparativamente com fevereiro do ano passado, o que correspondeu a uma desaceleração de 0,5 pontos percentuais (pp) em relação ao mês anterior.

Por seu turno, o endividamento dos particulares aumentou 3,7% relativamente ao período homólogo, mais 0,3 pp do que o verificado em janeiro.