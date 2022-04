"A família Smith tem-se concentrado numa profunda cura", confessa Jada Pinkett

Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, regressou ao seu programa, "Red Table Talks", juntamente com a sua filha, Willow Smith. A famosa estalada do seu marido na grande noite dos Óscares, como era de esperar, foi o tema da noite.

"Considerando tudo o que aconteceu nas últimas semanas, a família Smith tem-se concentrado numa profunda cura. Algumas das descobertas que fizemos com a nossa cura serão partilhadas aqui quando chegar o momento certo", disse a atriz.

"Enquanto isso... continuaremos a oferecer testemunhos poderosos, inspiradores e curativos como nos mostra a primeira convidada. Obrigada por nos acompanharem", afirmou a atriz, antes de começar a quinta temporada do programa.